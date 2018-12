© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato dell'Inter da La Gazzetta dello Sport. In difesa, dopo essersi assicurata in passato il classe ’99 Alessandro Bastoni (oggi in prestito a Parma), sempre dall’Atalanta l’Inter proverà ad arrivare anche a Mancini, colonna dell’Under 21 di Gigi Di Biagio. La bottega Percassi è da sempre molto cara e per portare ad Appiano l’ex Fiorentina e Perugia servirà un assegno non inferiore ai 20 milioni. Tra i due club i rapporti sono ottimi, ma questo non ha mai aperto a particolari sconti.