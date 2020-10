"L'Inter ha dominato, è calata solo nei 15' finali". Rivedi Capello sul pareggio col Gladbach

"C'è rammarico per il risultato dell'Inter perché ha dominato la partita, calando negli ultimi 15 minuti". Così ha parlato Fabio Capello commentando il 2-2 dei nerazzurri contro il Borussia Monchengladbach in Champions League. "L'altra cosa da sottolineare è la prestazione di Lukaku, che non ha fatto una grande partita, ma è stato determinante in area di rigore". Rivedi il video con le parole di Capello: