Allo stato dell'arte la difesa del Torino, per quanto riguarda i titolari, è già confezionata: Izzo e Nkoulou sono gli intoccabili, i giocatori ritenuti fondamentali da Mazzarri e conseguentemente blindati da Cairo. Il quale - sottolinea Tuttosport - in riferimento al napoletano sta rifiutando le proposte che arrivano dall'Inter, a caccia di un elemento di alto livello da affiancare a Skriniar, De Vrij e Godin.

In estate si torna alla carica - Nel corso dell'estate - si legge - potrenno però giungere proposte anche per Nkoulou, ma le ferrea volontà del patron sarà la medesima: respingere al mittente ogni lusinga per i suoi difensori.