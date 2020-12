L’Inter settebellezze di Conte batte il Verona, silura Eriksen e punta lo scudetto

Sette vittorie consecutive. Merce rara, all’Inter il primo e finora unico a riuscirci in campionato era stato Spalletti. Ci arriva anche Antonio Conte, che batte ma non travolge l’Hellas Verona, superato soltanto 2-1 e non senza qualche difficoltà. Una prova di forza quella dei nerazzurri, schierati con un modulo che strizza l’occhiolino al tanto odiato piano B: funzionale fino a un certo punto, poi le castagne dal fuoco le tolgono i campioni. Quelli come Lautaro Martinez (voto 7 in pagella), che torna a fare gol un mese dopo l’ultima volta, o Achraf Hakimi, il Marracash Express che non va prigionieri sulla corsia di riferimento. L’Inter chiude così nel migliore dei modi il 2020 e guarda con rinnovate ambizioni all’anno che arriva. Tanto per cominciare, sul mercato: nel pre-partita Marotta ha servito il benservito a Christian Eriksen, mentre questi viaggiava in Danimarca pronto a diventare papà per la seconda volta. Conte certifica l’unità d’intenti con la dirigenza, e sull’ex Spurs il suo pensiero è ormai abbastanza chiaro da tempo. Poi, lo scudetto: il sorpasso al Milan è infine sfumato, ma la Beneamata chiude a tanto così dal primo posto l’anno solare, li dove tutti si aspettavano di vederla sin dall’inizio del campionato. Sarà così anche alla fine? Ai posteri, e a Conte, l’ardua sentenza.