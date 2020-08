L'Inter in finale di Europa League? Ma in Champions sarà Perisic contro Icardi

vedi letture

L'Inter si gode la finale di Europa League, quella di venerdì contro il Siviglia, ma ci sono due ex, mandati via la scorsa estate, che si giocheranno qualcosa di molto più importante, la Champions. Da una parte, con la maglia del Bayern Monaco, ci sarà infatti Ivan Perisic, ancora di proprietà dei nerazzurri, titolare anche questa sera contro il Lione, mentre dall'altra ci sarà Mauro Icardi, ormai ceduto a titolo definitivo, che potrebbe però non scendere in campo, visto che ieri sera è rimasto tutta la gara in panchina nella vittoria del Paris Saint Germain contro il Lipsia.