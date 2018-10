L'Inter in Nazionale: Miranda regala il successo al Brasile in amichevole

© foto di Imago/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati dell'Inter, una delle squadre con più convocati dell'intera Serie A:

ITALIA

D'Ambrosio ha rinunciato alla convocazione per infortunio e Gagliardini non è stato impiegato nella sfida contro la Polonia: per entrambi dunque nessun problema (derivante dalle Nazionali) in vista del derby.

BRASILE

Miranda è il grande protagonista del successo colto dalla Selecao sull'Argentina: Otamendi gli nega il gol nel primo tempo ma il centrale si rifà con gli interessi nella ripresa, andando a sigliare il gol della partita in pieno recupero.

URUGUAY

Il centrocampista della Celeste Vecino non è sceso in campo per la sfida contro il Giappone per un problema alla coscia destra ed è in dubbio anche per la sfida di campionato contro il Milan.

ARGENTINA

Tanti minuti in campo per Icardi, molti meno per Lautaro Martinez: i due attaccanti hanno giocato insieme per circa venti minuti, prima dell'uscita del primo nella sconfitta dell'Albiceleste contro il Brasile.

CROAZIA

Vrsaljko, Brozovic e Perisic erano stati i convocati di Dalic, ma solo quest'ultimo ha effettivamente risposto alla chiamata della Croazia: quest'ultimo peraltro non è stato impiegato nella sfida amichevole giocata contro la Giordania.

OLANDA

Novanta minuti in campo per De Vrij, protagonista dell'amichevole tra Belgio e orange. Per il centrale rientro ad Appiano senza pensieri.

SLOVACCHIA

Pari con poche emozioni tra Svezia e Slovacchia: il centrale nerazzurro Skriniar ha disputato novanta minuti a Stoccolma.