L’Inter in prestito - Palazzi al Monza in una botte di ferro, con vista Serie B

Difficile immaginare un giorno Andrea Palazzi con la maglia dell’Inter. Quella della prima squadra, s’intende. Primo perché mai ha raggiunto livelli tali da far pensare a un salto tanto elevato, secondo perché l’età non è più verdissima (il centrocampista milanese ha compiuto 24 anni lo scorso febbraio) e terzo a causa dell’attuale scadenza di contratto con il club di Suning fissata a giugno 2021. In questo senso, non sembra esserci la volontà di prolungarlo ulteriormente, nonostante Palazzi sia arrivato a Interello quando aveva addirittura 6 anni. In B tanta gavetta, tanti ostacoli, tante delusioni.

Dal Livorno al Pescara, passando dalla Pro Vercelli dove probabilmente segna la miglior stagione in carriera, il centrocampista classe ‘96 ha subito - nella sua ultima avventura nella seconda serie italiana - una lesione al legamento crociato anteriore e al menisco esterno del ginocchio destro che vuol dire dieci lunghissimi mesi di stop. Una croce che talvolta Palazzi continua a portarsi dietro anche in Serie C, quando nel gennaio dell’anno scorso l’Inter lo cede in prestito per 18 mesi al Monza di Berlusconi, con obbligo di riscatto condizionato all’eventuale promozione in Serie B.

In Brianza Andrea ritrova stabilità, ritrova i gol (3 in campionato) e fiducia in se stesso, ripagata da Brocchi che di lui ne ha fatto un mediano di spinta in un 3-4-2-1 che lo vede accanto a Di Paola. Il club dell’ex presidente del Milan sarà quindi costretto a riscattarlo in vista del ritorno in B. Palazzi pregusta già il momento del ritorno in cadetteria da protagonista, con l’obiettivo ultimo di approdare presto in quella Serie A che sogna da sempre. Dai tempi dell’esordio in Europa League nel 2014 con Mazzarri. Sembra passata una vita, ma la strada è ancora lunga.