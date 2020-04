L'Inter in prestito - Rivas si ritrova a Reggio Calabria e (ri)vede la B

Tra i tanti in prestito, l’Inter ha girato pure Rigoberto Rivas. Honduregno di Balfate, classe ‘98 che in campo può fare la mezzala, il trequartista, la seconda punta e pure l’ala. In Italia all’età di 16 anni con il Prato, in sinergia triennale con i nerazzurri che, una volta maggiorenne, lo portano ad Appiano. Qui incontra Stefano Vecchi e una squadra fortissima che sa solo vincere e, di fatti, vince subito da titolare il suo primo (e unico) campionato Primavera. L’anno dopo firma a titolo definitivo con l’Inter e Luciano Spalletti lo porta in tournée contro Lione, Bayern e Chelsea. Sul gong del mercato estivo la soluzione migliore è in Serie B al Brescia, tuttavia tra i quattro allenatori che si dividono uno dopo l’altro la panchina delle rondinelle, riesce a ottenere appena cinque titolarità. Non riscattato, passa da Milano per raggiungere in C Terni, ancora in prestito. Stesso copione, con l’aggravante di uno stiramento muscolare che lo mette ko per tre mesi, condizionando il resto della stagione. Scorsa estate le offerte non mancano, anche dalla B, nondimeno Rigoberto preferisce la continuità al livello e perciò resta in prestito in C alla Reggina capolista che, in caso di confermata promozione, qualora si dovesse tornare a giocare, nonostante le richieste già nel corso della finestra di mercato invernale da Verona e Cremona, è pronta a chiedere il rinnovo del prestito per un altro anno e con il diritto di riscatto.