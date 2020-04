L'Inter in prestito - Salcedo resterebbe volentieri a Verona. Ok per Kumbulla

vedi letture

Per Eddy Salcedo l’Inter resta vigile e “premurosa”. Ciò che importa è dargli maggior spazio possibile, più occasioni possibili per maturare e accrescere il suo talento. La punta classe 2001 di origini colombiane, è un diamante ancora da sgrezzare, ben coccolato dal Genoa con tanto di esordio in Serie A all’età di 15 anni contro il Sassuolo. Insieme a Pietro Pellegri finisce nel mirino dell’Inter che con una maxi operazione intende prenderli in bundle. Non va così. Il secondo vola al Monaco, martoriato dagli infortuni. Eddy invece aspetta una stagione prima di trasferirsi ad Appiano in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8, prontamente esercitato dal club di Suning dopo dodici mesi. 13 gol e 4 assist in stagione con la Primavera di Madonna, 3 panchine con la prima squadra di Spalletti.

Forse è il caso di andare via in prestito: il Genoa lo riprende per due anni, prima però di accettare in tandem con l’Inter di lasciarlo partire a sua volta in prestito annuale al Verona. Dove trova spazio e ambiente perfetto per fare il primo gol in A contro il Brescia. L’infortunio al ginocchio in allenamento di inizio dicembre (piccolo distaccamento osseo) con conseguente operazione, lo tiene lontano dai campi per tre mesi. Aveva fatto in tempo a rientrare, prima dello stop causa coronavirus. L’Inter è molto interessata al centrale dell’Hellas, Marash Kumbulla. Salcedo in Veneto - dove peraltro c'è pure Federico Dimarco in prestito dai nerazzurri - resterebbe volentieri un altro anno. Può diventare una pedina essenziale per l’evoluzione di una trattativa già ben impostata e avviata da mesi.