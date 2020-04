L’Inter in prestito - Tommasone non brilla mai. Neppure in C al Carpi

Scorsa estate, il 2 settembre 2019, sul gong del mercato lungo, l’Inter chiude Icardi al PSG e Vincenzo Tommasone al Carpi. Entrambi in prestito, ma il secondo senza l’opzione di acquisto definitivo in favore del club emiliano. L’attaccante classe ‘95, che come de Ligt, Pogba e Ibrahimovic fa parte della ricchissima loggia di Mino Raiola, ha visto sfumare i sogni del grande calcio anno dopo anno. Sembra ieri quando Vincenzo dalla Lazio approda a Milano con (l’ormai estinta) comproprietà con il Genoa che poi dopo due anni molla la presa: è il 2012, l’attaccante laziale ha 17 anni e pensa in grande. E invece dopo la Berretti in nerazzurro, via alla lista infinita di prestiti secchi o con opzioni di riscatto mai esercitate. Lugano, Paganese, Reggina, Santarcangelo e Rieti.

Non si va mai oltre la terza serie italiana, per giunta con poche presenze e non solo per questioni fisiche. In totale le presenze in Serie C sono 54. Gol? Appena tre. Insomma, non benissimo per un calciatore che per caratteristiche la porta ce l’ha più o meno sempre vicina. E quando l’anno scorso parte per l’Emilia, le speranze (per lui, per l’Inter, per l’entourage) sono piuttosto alte. Ad oggi, dopo appena due sole presenze in Coppa Italia e zero in campionato, praticamente già cancellate. Il 30 giugno Tommasone compirà 25 anni, nel giorno della rottura definitiva con l’Inter. Che, dati alla mano, non è mai stata un’ipotesi pensabile per un giocatore che di tempo per rilanciarsi, in fondo, non ne ha più così tanto.