© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una chiamata inaspettata. L'Inter senza attaccanti per l'International Champions Cup ha chiesto a George Puscas - attaccante classe '96 reduce dall'avventura al Palermo e al lavoro per trovare una nuova squadra - di partecipare alla tournée. Una richiesta a cui l'attaccante rumeno, reduce da un ottimo Europeo Under 21 in Italia, ha risposto positivamente.

"Per l'Inter andrei a piedi dall'altra parte del mondo", ha detto Puscas a gsp.ro. "E' un club a cui devo molto e - prosegue - è un grande onore vestire nuovamente la casacca nerazzurra".

Ad oggi, questa la lista degli attaccanti diramata da Conte che ha costretto il club a chiamare Puscas, pur senza avere la possibilità di tesserarlo: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.