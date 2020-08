L'Inter inizia col freno a mano tirato, poi ci pensa Lukaku. Nerazzurri avanti 1-0 sul Getafe al 45'

Bellissimo primo tempo andato in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen fra Inter e Getafe. Una prima frazione dai due volti, che ha raccontato di un Getafe decisamente più pimpante almeno fino al 20' e un'Inter più in palla dal 25' in poi. Il parziale dopo 45' premia comunque l'Inter, avanti 1-0 grazie a Romelu Lukaku.

Come detto partenza super del Getafe che nei primi 20 minuti crea almeno 6 palle gol contro le zero dell'Inter. Dopo 2' Maksimovic di testa scalda i riflessidi Handanovic, quindi Godin sbroglia su Etxeita. L'occasione più clamorosa capita sui piedi di Mata dopo una grande percussione di Cucurella, ma il centravanti spagnolo calcia sul corpo di Bastoni da ottima posizione.

E così al 25' ecco venire fuori l'Inter, con la prima conclusione firmata Lautaro Martinez. Nel giro di 2 minuti il Toro impegna 2 volte Soria, ma il risultato non cambia. Per l'1-0 serve ancora Lukaku. Minuto 33, Bastoni lancia lungo per il belga che protegge il pallone col fisico, entra in area e fulmina il portiere madrileno con un sinistro forte e preciso. Il Getafe accusa il colpo e fatica a rispondere al vantaggio nerazzurro. E così, dopo 1 minuto di recupero, l'arbitro Taylor manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-0.