L'Inter, L'Europa e l'importanza di San Siro: servirà l'aiuto di tutti

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Antonio Vitiello

L'Inter è tornata a casa da Francoforte con uno 0-0 che lascia apertissimo il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno ma giovedì a San Siro non sarà per niente facile per i nerazzurri staccare il pass per i quarti di finale. L'Eintracht visto ieri sera non è sembrato essere quella squadra irresistibile capace di fare percorso netto nella fase a gironi di Europa League e di strapazzare lo Shakhtar Donetsk ai sedicesimi ma comunque sia avrà di fatto due risultati su tre per passare il turno, visto che con il pareggio con gol sarebbero proprio i tedeschi ad andare avanti. Ecco perché San Siro dovrà giocare un ruolo fondamentale nella sfida di ritorno, un po' come ha cercato di fare ieri sera la Commerzbank-Arena, vero dodicesimo uomo in campo per la formazione di Hutter.

A Francoforte il rumore e il tifo del pubblico di casa è stato davvero assordante, la coreografia è stata mozzafiato e i 2700 tifosi nerazzurri arrivati a Francoforte hanno senza dubbio capito quanto la squadra di Hutter sia spinta settimana dopo settimana dai suoi sostenitori, pronti a far diventare lo stadio un vero e proprio catino. L'Inter si giocherà una buona fetta di stagione nelle prossime tre gare, prima la SPAL, poi l'Eintracht e infine il Milan e tutte e tre le sfide verranno giocate proprio a Milano, anche se il derby sarà in casa dei cugini rossoneri. San Siro avrà dunque la sua parte e c'è da scommettere che Spalletti chiamerà a raccolta tutti i suoi tifosi, per uscire dalle difficoltà e iniziare nel migliore dei modi il rush finale della stagione.