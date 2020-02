© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incredibile derby a San Siro. In centoventi secondi l'Inter pareggia il doppio vantaggio del Milan, prima con un grande gol di Brozovic che, al volo, spedisce all'angolino. Poi Godin trova l'imbucata perfetta per Alexis Sanchez che fa una grande giocata e la cede indietro a Vecino: tiro al volo dell'uruguagio e 2-2. Tutto da rifare per il Milan.