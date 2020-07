L'Inter la rimette in piedi: palo di Lukaku, gol di Candreva, è 1-1 al 49'

Bella azione dell'Inter, con Young che trova la diagonale per Borja Valero. L'ex Fiorentina agisce di sponda per l'accorrente Godin che utilizza Lukaku come centro da pallacanestro: si gira e appoggia a tabella, prendendo il palo. Sul rimbalzo arriva prima di tutti Candreva che fredda Silvestri con un diagonale all'angolino. 1-1 dopo 4 minuti del secondo tempo per l'Inter contro l'Hellas Verona.