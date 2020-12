L'Inter la sblocca nel momento migliore del Napoli: non sbaglia Lukaku, espulso Insigne

Inter in vantaggio a meno di venti minuti dal termine. Rigore concesso dal direttore di gara per fallo su Darmian di Ospina. Dal dischetto non sbaglia Lukaku, che spiazza il portiere colombiano.

Il Napoli dovrà ultimare in dieci la partita a causa dell'espulsione di capitan Insigne per proteste.

