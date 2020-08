L'Inter, Lautaro Martinez e la telenovela blaugrana destinata a restare senza finale

vedi letture

C'è una data spartiacque, per chi vuol parlare di Lautaro Martinez, di Inter e di Barcellona. E ovviamente ci riferiamo al 7 luglio. Quel giorno infatti è scaduta ufficialmente la clausola rescissoria presente nel contratto del Toro con i nerazzurri. 111 milioni di euro che, pur essendo cifra alta e probabilmente irraggiungibile, non lasciavano totalmente tranquilla l'Inter per il semplice motivo che di fronte al pagamento di tale somma la società, l'allenatore, Suning, niente avrebbero potuto dire o fare per trattenere il giocatore. Dall'8 luglio, però, la musica è cambiata e l'Inter è al 100% padrona del proprio destino. E di quello del giocatore sotto contratto, ovviamente.

Il Toro e la Pulce - A Barcellona hanno voglia di trovare già oggi un dopo Luis Suarez. In Argentina hanno voglia di trovare il partner d'attacco ideale per Leo Messi e Lautaro a tanti tifosi della Seleccion sembra il profilo perfetto. Per questi e tanti altri motivi, da mesi oramai, nei due paesi si parla con insistenza del possibile futuro del Toro al fianco della Pulce. Che il modo di giocare di Lautaro possa piacere a Messi non lo mettiamo in dubbio. Che la prestazione sontuosa del nerazzurro al Camp Nou nei gironi di Champions abbia giocato un ruolo importante ne siamo convinti. E pure che il Barça, da sempre attento ai calciatori con un determinato DNA, o ADN come dicono da quelle parti, gradisca le sue qualità è fuori discussione. Ma l'Inter, nonostante i titoli sensazionalistici della stampa catalana, che per mesi ogni giorno ha dato "Lautaro ad un passo dal Barcellona", è sempre rimasta tranquilla. Ha ascoltato le manifestazioni d'interesse, com'è giusto che sia, e ha detto la propria: "Vogliamo i 111 milioni di euro". Al massimo, poteva essere inserito nell'operazione Junior Firpo, esterno gradito a Conte. Ma il Barça, che anche per colpa del Covid-19 ha problemi di natura finanziaria e deve vendere piuttosto che comprare calciatori dalla valutazione a 3 cifre, non si è mai neanche avvicinato.

Le voci dopo il 7 luglio - Sono proseguite, inevitabile, seppur attenuate. Perché come detto sopra, il Barcellona segue con grande interesse Lautaro Martinez. Ma l'Inter adesso è forte e ha il coltello dalla parte del manico. La base di partenza è sempre quella, con 111 milioni di euro probabilmente i nerazzurri direbbero sì alla proposta blaugrana. Le questioni di mercato sono state rimandate a dopo la conclusione dell'Europa League, quando tutto sarà più chiaro. Soprattutto lo sarà la questione Conte. Ma la sensazione, forte, è che col passare dei giorni vadano sempre più assottigliandosi anche le possibilità di un addio dell'argentino alla maglia nerazzurra. Almeno per quel che riguarda la prossima stagione.