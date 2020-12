L'Inter mette la sesta. I pensieri di Conte, il mercato in arrivo e l'obiettivo scudetto

L'Inter cambia ancora marcia e ingrana la sesta. Dopo Bergamo solo vittorie per la squadra di Antonio Conte. Dalla pazza rimonta con il Torino, al dominio di Reggio Emilia e di Cagliari, passando per la sofferenza contro il Napoli e le incertezze in avvio di fronte allo Spezia. Lukaku, l'eterno. Ma pure Hakimi, già super nel match con il Bologna, determinante per scardinare la formazione di Italiano al Meazza. L'Inter va piano, non ha idee, non penetra, poi si accende. E quando si accendono i nerazzurri diventano devastanti. Per tutti. Nel frattempo gennaio si avvicina e gli uomini mercato alcuni nomi li hanno già rimarcati in agenda. Il ds Piero Ausilio rimanda tutto a fine anno, ovvio. Ma l'Inter ha le idee chiare sul mercato che arriva: spesa low cost, uscite già programmate, se una di queste porterà liquidità allora si può puntare al colpo invernale. Un esterno di sinistra, un centrocampista al posto di Christian Eriksen (fa strano solo a dirlo a distanza di un anno dal suo arrivo), un attaccante d'area di rigore. "Giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po' cosa fare e cosa non fare" dice Antonio Conte. E ancora: "Durante la sosta si farà un consuntivo per capire che tipo di situazione la società si aspettava e valutare in maniera obiettiva e serena". Già, che cosa si aspettava la società? Ci sarà un vero confronto post eliminazione dalla Champions, un primo vero confronto sull'obiettivo (obbligatorio o meno) a fine stagione. Di certo c'è che la rosa, prima apparentemente profonda, appare pericolosamente incompleta. Le vittorie mascherano e, per questo, bisognerà essere bravi ad agire lo stesso per puntare al colpo grosso.