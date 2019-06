© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul calciomercato dell'Inter. "Un'Inter con le ali -titola il quotidiano-. Conte chiama Florenzi. Non solo Dzeko, nella Roma anche Kolarov piace al nuovo tecnico. Marotta e Ausilio a Madrid per Kovacic, Icardi pressato dai giallorossi".