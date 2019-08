L'Inter non cambia idea su Icardi. E il giocatore pensa ad azioni legali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra Mauro Icardi e l’Inter ormai è una partita che da sei mesi a questa parte si gioca fuori dal campo. Come già sottolineato, ieri ad Appiano l’ad Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il technical manager Lele Oriali si sono seduti intorno a un tavolo col giocatore, comunicando - anzi, ribadendo - all’argentino di essere fuori dal progetto. In sostanza: all’ex capitano è stato detto che nulla è cambiato rispetto all’inizio dell’estate, che non ci sono margini per ricucire lo strappo, che è impossibile immaginare per lui un futuro all’Inter.

Si valutano azioni legali - Inoltre, a Icardi sarebbe stato comunicato di non far parte delle prossime liste per il campionato e per la Champions. Circostanza, questa, smentita con forza dalla società, che precisa di non aver mai fatto riferimento alle liste. Pur avendone pieno diritto di farlo. E invece - continua La gazzetta dello Sport - proprio attorno alla parola "liste" gira il racconto di Icardi: è questo infatti il trampolino che Wanda sarebbe pronta a sfruttare per valutare un’azione legale per mobbing nei confronti del club.