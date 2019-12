© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aperture web dei siti spagnoli vicini al Barcellona interamente dedicate a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e autore ieri di una straordinaria prestazione contro i catalani. "El Inter no cierra la puerta de salida a Lautaro Martinez", ovvero 'L'Inter non chiude la porta alla cessione di Lautaro Martinez', scrive Sport. La trattativa al momento è arenata visto che il Barça non vuol pagare la clausola da 111 milioni, ma il fatto che l'Inter non abbia chiuso in maniera netta al suo addio lascia spiragli. E fa pensare ai prossimi mesi come caldi in tal senso. Il Mundo Deportivo, invece, dedica l'apertura alle parole di ieri sera di Giuseppe Marotta: "Si Lautaro quiere irse, lo evalueremos", ovvero "Se Lautaro vuole andarsene, lo prenderemo in considerazione". All'interno del pezzo, viene ribadito come il Barça abbia individuato nel Toro l'obiettivo numero 1 per la futura sostituzione di Luis Suarez, concetto ribadito all'Inter nel corso del pranzo UEFA di ieri.