L'Inter paga anche l'eclissi della coppia Lukaku-Lautaro. Numeri flop dopo il Covid

Lo 0-0 dell'Inter ottenuto contro la Fiorentina ha messo in evidenza ancora una volta il calo di rendimento - verificabile nei numeri - dell'attacco dell'Inter. La coppia formata da Lukaku e Lautaro, infatti, era partita forte alla ripresa del campionato (in gol entrambi contro la Sampdoria), salvo poi andare a intermittenza. E anche adesso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il momento delicato della squadra sembra riverberarsi sui due attaccanti. Prima della sosta avevano segnato 36 gol in due, dopo solo 6 (anche se le gare dalla ripresa in avanti sono state ovviamente meno del pre). Romelu, tra i due, è colui che è andato meglio. Quattro gol tra Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Roma. Lautaro invece ha tirato il freno a mano: dopo la Sampdoria, solo il Torino è entrato nelle sue grazie. La crescita parallela di Sanchez, poi, ha fornito Conte una valida alternativa in casa. E così, a tre giornate dalla fine, l’Inter si scopre priva di una certezza rafforzata fino a marzo.