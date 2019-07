© foto di Lorenzo Di Benedetto

L'Inter da pochi minuti è decollata dall'aeroporto di Malpensa per dare il via alla tournée in Asia. Nella lista dei convocati, non è stato inserito Mauro Icardi che questa mattina s'è allenato da solo ad Appiano Gentile.

Proprio nei minuti in cui la squadra nerazzurra capeggiata da mister Conte lasciava il capoluogo lombardo, Icardi sul suo profilo 'Instagram' ha postato una foto che lo ritrae mentre prende il sole. Di certo non un caso, è la risposta all'Inter che ha deciso di lasciarlo a casa. Ancora una volta.