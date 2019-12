© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku firma l'undicesimo gol della sua stagione. Candreva scodella in mezzo un pallone per il belga, Romero la sfiora ma non è in grado di fermarla. La zuccata dell'attaccante è forte e precisa, all'angolino, firmando l'1-0. Genoa in difficoltà.