L'Inter pensa a Matthias Ginter: "Apprezzo l'interessamento". Valutazione alta del 'Gladbach

vedi letture

"Fondamentalmente sto bene al 'Gladbach, ma fa piacere l'apprezzamento di un club come l'Inter". A dirlo, ai microfoni del quotidiano tedesco 'Bild', il difensore tedesco Matthias Ginter, finito nel mirino dell'Inter in vista della prossima finestra di calciomercato.

Vi abbiamo raccontato dei contatti che ci sono stati negli ultimi giorni per un possibile trasferimento a Milano del difensore classe '94, che piace ma ha una valutazione di mercato piuttosto elevata: ovvero 40 milioni di euro.

Ginter ha un contratto in scadenza tra un anno ma il Borussia ha la possibilità di estendere unilateralmente l'accordo per una ulteriore stagione.