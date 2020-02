L'Inter pesca il Getafe in Europa League: la scheda, i segreti e l'undici tipo dei Los Azulones

vedi letture

Un sorteggio 'normale', quello toccato all'Inter per gli ottavi di Europa League. Dopo la doppia sfida col Ludogorets, i nerazzurri di Antonio Conte se la vedranno col Getafe, club rivelazione di Liga con sede nella periferia metropolitana di Madrid. Un accoppiamento definito normale visto che sono stati evitati gli spauracchi Manchester United e Siviglia, ma pure squadre sulla carta decisamente inferiori come Lask, Basilea o Copenaghen. Appuntamento al 12 e al 19 marzo, intanto cerchiamo di scoprire quali sono i segreti della società madrilena.

La squadra - Secondo molti, il tecnico José Bordalas sta seguendo le orme di Diego Simeone. Un cholista in fase di costruzione, che basa il suo stile di gioco sulla cultura del lavoro, ordine tattico e tanta tante grinta sul campo. I tifosi ed i giocatori dell'Ajax si sono lamentati per 'un gioco che non fa divertire il pubblico', proprio come quello dell'Atletico Madrid. Ma alla fine quello che conta è sempre il risultato. E Bordalas, in questi anni, li sta conquistando. Prima con la promozione in Liga, poi con l'avventura europea.

La squadra si schiera su un quadrato 4-4-2, vedere un cambio tattico è praticamente impossibile se non a gara in corso.

La stella - Tante e nessuna. Nel senso che lo straordinario cammino del Getafe si fonda principalmente sulla forza della squadra. Poche individualità, quelle che ci sono devono mettersi al servizio del gruppo. Detto questo, potremmo indicare Angel Rodriguez, attaccante vicinissimo al Barcellona nei giorni scorsi. E invece parliamo di Jaime Mata, ex capocannoniere della Segunda Division. In stagione sono 11 i gol segnati in 28 presenze dal classe '88, il tutto condito da 5 assist. Attaccante longilineo ma con buon fisico, vive principalmente nell'area di rigore ma da buono spagnolo si fa valere anche col pallone fra i piedi. E nella tecnica di tiro e nella visione della porta ci sono forse le sue migliori qualità.

Il rendimento stagionale - Qualche alto e basso di troppo, in campionato. Ma nonostante questi momenti alterni all'interno della stagione il Getafe resta la più bella sorpresa della Liga di quest'anno. Attualmente la squadra di Madrid è al 5° posto alle spalle di Barça, Real, Atletico e Siviglia, ma senza le ultime due sconfitte (arrivate dopo 4 successi filati) la classifica sarebbe stata certamente migliore. Ad oggi in campionato sono 12 le vittorie, 7 le sconfitte e solo 6 i pareggi, arrivati per lo più nella parte iniziale della stagione. Il dato dei pareggi viene sottolineato ancora di più nel cammino europeo, visto che in 8 partite sono arrivati 5 successi e 3 sconfitte. Dopo aver superato il girone con Trabzonspor, Krasnodar e Basilea, il Getafe ha eliminato l'Ajax, sorpresa assoluta della scorsa edizione della Champions League.

La formazione tipo di Bordalas, schierata col 4-4-2 - Soria; Suarez, Etxeita, Djené, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Angel Rodriguez