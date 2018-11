L'Inter più brutta della stagione: interrotta la striscia vincente in Serie A

Atalanta-Inter 4-1 (9' Hateboer, 62' Mancini, 88' Djimsiti, 93' Gomez; 47' rig. Icardi)

Un grande passo indietro. L'Inter esce con le ossa rotte dalla trasferta di Bergamo, proprio pochi giorni dopo l'euforia Champions per l'1-1 col Barcellona. Quattro reti subite (mai successo in questa stagione) e terza battuta d'arresto in campionato, col Napoli quindi secondo in solitaria a +3 sui nerazzurri.

"Quando perdi 4-1 devi stare solo zitto. Questa sconfitta ci deve far riflettere, ce la porteremo dietro a lungo", ha dichiarato mister Luciano Spalletti a fine partita. Parole non certo banali, frutto di una delle peggiori prestazioni della sua squadra in questa prima parte di stagione. Inter forse stanca, ma troppo presuntuosa e sempre in ritardo rispetto a un'Atalanta determinata a vincere dall'inizio alla fine.

"Bisogna fare un passo indietro tutti quanti, alcuni discorsi per noi sono prematuri e questa partita lo conferma", ha affermato a fine gara Samir Handanovic. Dopo ben sette vittorie consecutive in Serie A, l'Inter torna dunque umana e abbandona definitivamente, almeno per quest'anno, quella pazza idea chiamata Scudetto. Con un grande obiettivo europeo nel mirino, già a partire dalla sfida col Frosinone.