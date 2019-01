L'Inter presenta l'offerta per Andersen. Ma prima deve partire Miranda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha scelto: Joachim Andersen è il nome giusto per prendere l'eredità di Miranda. Il brasiliano insiste per partire già a gennaio, i nerazzurri devono correre ai ripari e secondo il Corriere dello Sport il dandese della Sampdoria, da tempo nel mirino, sarebbe stato individuato come profilo più adatto. Tanto che Ausilio e Marotta sarebbero pronti a presentare un'offerta: prestito oneroso da 5-6 milioni di euro, che dovrebbero arrivare dalla cessione di Miranda, con diritto di riscatto già fissato a giugno e l'inserimento di un giovane, magari Vanheusden. Il problema? Convincere la Samp a cedere un titolare a gennaio, ma soprattutto la valutazione: 30 milioni di euro non sono considerati pochi. E quei 5-6 milioni per Miranda (che l'Inter in realtà valuta fino a 10), al momento, sono tutt'altro che scontati.