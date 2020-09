L'Inter propone Brozovic per Kante, il Chelsea dice no e snobba anche Eriksen

N'Golo Kanté vestirà ancora la maglia del Chelsea. Come riporta il Telegraph, il sogno di Antonio Conte per la mediana dell'Inter resterà tale: i Blues, infatti, hanno rifiutato l'offerta dei nerazzurri, che avrebbero proposto uno scambio con Marcelo Brozovic oltre a un minimo conguaglio. Ai londinesi sarebbe stato anche detto che Christian Eriksen è in vendita: il danese avrebbe potuto rappresentare un'altra pedina di scambio, ma il Chelsea non avrebbe mostrato alcun interesse nemmeno per lui.