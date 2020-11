L'Inter prova lo scatto per Rovella del Genoa: nerazzurri più avanti della Juventus

Primi approcci positivi fra l’Inter (nella figura di Piero Ausilio) e Beppe Riso, agente di Nicolò Rovella del Genoa. Classe 2002, il centrocampista sta ben impressionando in questo avvio di stagione e secondo FcInterNews sarebbero proprio i nerazzurri la squadra maggiormente convinta sul giocatore. Contratto in scadenza a fine stagione ma rinnovo possibile, magari con la promessa di una cessione, l’Inter potrebbe prenderlo per poi lasciarlo in prestito in Liguria per crescere e maturare ulteriormente. La Juventus, altro club interessato, da parte sua sembra più propensa ad una futura offensiva nel ruolo per Manuel Locatelli del Sassuolo.