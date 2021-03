L'Inter provò ad acquistare Pelé. Dal Brasile: "Il Santos non volle neanche parlarne"

L’Inter di Angelo Moratti è stata vicinissima ad acquistare Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé. Ma il presidente del Santos dell’epoca, Athie Jorge Cury, rifiutò in tutti i modi di cedere O Rei. A tornare sulla trattativa, confermata nel 2016 anche da Massimo Moratti, è stato lo storico giornalista brasiliano Claudio Carsughi, intervistato da Gol: “Poco prima del Flamengo, l’Inter aveva contattato il Santos per fissare un prezzo per l’acquisto di Pelé. Ma il presidente non volle neanche parlarne”.