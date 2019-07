L'Inter può tornare in corsa per Chiesa. Ma solo il prossimo anno

Argomento monotematico in casa Fiorentina. La tournée americana non è bastata a spostare l'obiettivo dal futuro di Federico Chiesa e la Gazzetta dello Sport aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: ad oggi Chiesa resta alla Fiorentina, seguendo la linea della società. Ma il rinnovo annuale proposto dal club non è ipotesi presa in considerazione dal giocatore e dalla sua famiglia.

L'Inter può rientrare - Allo stato attuale il giocatore resterà a Firenze per poi essere ceduto il prossimo anno. E a quel punto, si legge, potrebbe rientrare in corsa anche l'Inter: il papà Enrico aveva lo stesso tipo di accordo sia con i nerazzurri che con la Juve, ma le limitate possibilità di manovra di Marotta e Ausilio avevano lasciato strada libera a Paratici. Se la cessione dovesse essere posticipata di 12 mesi però la situazione in casa Inter sarebbe diversa e i nerazzurri tornerebbero assolutamente in corsa per il numero 25.