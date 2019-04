© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter trova il raddoppio dal dischetto: 2-0 sul Frosinone, è Ivan Perisic, non Mauro Icardi come ci si poteva aspettare, a siglare la rete numero 7 della sua stagione, la sesta in campionato. Pochi dubbi sulla concessione del rigore: strattonata evidente di Chibsah ai danni di Skriniar su calcio d'angolo, anche il silent check è stato molto rapido e ha confortato la decisione presa in diretta da Massa.