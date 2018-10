L'Inter ribalta il risultato: Icardi-gol, nerazzurri in vantaggio sul PSV

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ribalta il risultato a Eindhoven e passa in vantaggio sul PSV: 2-1 nerazzurro, questa volta con Mauro Icardi, che in contropiede raccoglie il lancio di Vecino e, approfittando di un'altra topica del portiere Zoet, scontratosi con Schwabb, trova la rete del vantaggio. 2-1 Inter, secondo gol in due partite di Champions per Maurito.