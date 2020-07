L'Inter ribalta la partita, una deviazione di Dimarco inganna Silvestri. 2-1

Break di Gagliardini in mezzo al campo che sospinge la palla verso Candreva. Il cross di prima dell'ala ex Lazio incoccia perfettamente sul petto di Dimarco che, in corsa, non può scomparire. La deviazione spiazza Silvestri per il 2-1 interista al 55'.