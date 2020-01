© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

FcInterNews parla della situazione di Valentino Lazaro, esterno austriaco acquistato in estate dall'Hertha Berlino e che non sta trovando grossa continuità in casa Inter. L'arrivo di Leonardo Spinazzola complica ancor di più i piani - perché può giocare sia a sinistra che a destra - e sono ore di riflessione per il club nerazzurro. In particolare ci sono West Ham e Werer Brema sulle sue tracce, ma bisognerà capire qual è l'intenzione da parte del club meneghino, in dubbio se cederlo in prestito o tenerlo in organico. Molto dipenderà anche dalle situazioni Young e Darmian.