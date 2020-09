L'Inter riparte, Sensi: "Abbiamo rivisto gli errori, con ambizione potremo fare grandi cose"

"L'Inter deve sempre puntare in alto, abbiamo fatto degli errori nella passata stagione e dobbiamo migliorarli, partita dopo partita. Poi sarà il campo a parlare". Così Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, in vista dell'esordio dei nerazzurri in campionato (sabato contro la Fiorentina): "Non dobbiamo porci degli obiettivi - sottolinea il giocatore a Sky Sport - ma lavorare su noi stessi fare bene tutte le partite. L'ambizione ci può aiutare a migliorare e a non commettere gli errori dell'anno scorso".