L'Inter ritrova Asamoah: sarà inserito in lista Europa League. Via Vecino, dentro Sanchez

Un rinforzo per l'Inter di Antonio Conte in Europa League. Non dal mercato, ma dall'infermeria: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i nerazzurri inseriranno infatti in lista Kwadwo Asamoah, escluso a febbraio per i fastidi al ginocchio, ma ormai da tempo abile e arruolabile. Gli farà spazio Vecino, reduce dall'operazione al ginocchio. Sarà inserito anche Alexis Sanchez: intanto, il cileno ci sarà contro il Getafe. Ma da lunedì entrerà nel vivo la trattativa con il Manchester United per la sua conferma: i Red Devils vogliono sì risparmiare il suo ingaggio, ma non vogliono comunque cederlo gratis e chiedono che i nerazzurri ne paghino il cartellino. Contatti nelle ultime ore, se ne riparlerà all'inizio della prossima settimana e salgono le possibilità che l'affare vada in porto.