© foto di Dimitri Conti

L'Inter stringe per Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, Marotta e Ausilio nei prossimi giorni potrebbero infatti nuovamente volare Oltremanica (o semplicemente inviare una e-mail) per presentare la tanto attesa offerta che convinca il Manchester United a privarsi del suo centravanti.

Via libera Suning - La proprietà nerazzurra, d'altronde, ha già dato il via libera all'operazione, con un extra-budget volto a chiudere in tempi brevi una delle trattative più bollenti dell'estate e regalare a mister Conte l'acquisto più atteso.

Offerta dell'Inter - Impossibile arrivare ai quasi 90 milioni di euro richiesti dal Manchester United, l'Inter prepara un'offerta da 60 milioni più 15 di bonus con pagamento triennale. Una cifra non casuale, visto che il belga è a bilancio proprio per 60 milioni.