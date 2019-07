L'Inter sale da 12 a 15. Per Dzeko potrebbe bastare qualche bonus in più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivati a questo punto del mercato, quella di Edin Dzeko è diventata la telenovela più lunga dell'estate. Già al termine della scorsa stagione c'erano stati i primi rumors, col centravanti bosniaco che aveva già dato il proprio benestare al passaggio in nerazzurro. Ma la difficoltà nel trovare la quadratura fra i due club ha per il momento bloccato l'operazione e costretto Conte a svolgere la preparazione estiva senza attaccanti.

Inter e il passo in avanti verso le pretese della Roma - Nella giornata di ieri sono andati in scena nuovi contatti fra le due società, con i dirigenti impegnati nell'Assemblea di Lega e nella compilazione dei calendari. E l'Inter, per provare a dare un'accelerata, ha rivisto la propria posizione andando incontro alle richieste giallorosse: 15 milioni di euro è l'ultima offerta in ordine temporale che Ausilio e Marotta hanno fatto pervenire sul tavolo di Petrachi. Non ancora i 20 richiesti dalla Roma, certo. Ma neanche i 12 inizialmente messi in conto. Un passo in avanti importante, insomma, non ancora decisivo ma quasi. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, magari con l'inserimento di qualche bonus che possa in qualche modo rimpinguare ulteriormente la cifra destinata alle casse di Trigoria. Anche perché lo stesso Dzeko, da oramai diverso tempo, non ha fatto niente per nascondere la propria voglia di sposare la causa nerazzurra.