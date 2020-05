L'Inter sarà in campo il giorno della ripresa. A prescindere da come ripartirà la Serie A

vedi letture

L’Inter di Antonio Conte, a prescindere da come il calcio italiano deciderà di ripartire, sarà fra le prime squadre impegnate sul campo e probabilmente fra quelle più impegnate a livello generale dal punto di restart al termine della stagione (considerando anche le coppe europee).

La Lega e la FIGC, se domani col ministro Spadafora dovesse passare la linea della ripartenza, stanno discutendo di diverse ipotesi per tornare a far rotolare il pallone. Una di queste prevede il fischio d’inizio il 13 giugno con i recuperi della 25° giornata: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Un’altra chiede la ripartenza a pieno regime, con tutte le 20 squadre in campo per la 27° giornata. Quindi la terza ipotesi: ripartire con le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan.

Tre strade diverse e alternative, insomma. Ma tutte con in comune la presenza dei nerazzurri di Antonio Conte fin dal primo match day.