L'Inter sbanca la Sardegna Arena, Cagliari ko 3-1: Barella, D'Ambrosio e Lukaku eroi rimonta

Dopo l'eliminazione dall'Europa, l'Inter trova un successo importante alla Sardegna Arena superando in rimonta 3-1 il Cagliari, conquistando la quarta vittoria di fila in Serie A.

Eriksen dal 1’ - Antonio Conte schiera dal primo minuto Christian Eriksen nel suo 3-4-1-2. Il danese gioca alle spalle delle due punte Lukaku e Sanchez mentre a centrocampo spazio a Darmian, Barella, Brozovic e Perisic. In difesa davanti ad Handanovic è invariata la linea composta da Skrniar, De Vrij e Bastoni. Risponde Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1. In porta c’è Cragno con una retroguardia formata da Faragò, Walukiewicz, Carboni e Lykogiannis. A comporre la diga di mediana ci sono Marin e Rog mentre Zappa, Joao Pedro e Sottil innescano l’unica punta che sarà Pavoletti.

Il ritorno dell’Uomo Cragno Il Cagliari parte forte con Pavoletti che riceve sul lato destro dell’area e calcia in porta ma De Vrij si oppone e devia il pallone in calcio d’angolo. Sull’azione da corner, l’Inter però parte in contropiede con Lukaku che riceve un’invenzione di Eriksen ma la sua conclusone viene respinta da Cragno. Sulla ribattuta l’ex Tottenham calcia a botta sicura trovando la grandissima risposta dell’estremo difensore del Cagliari. Al 13’ ancora Cragno sale in cattedra: il portiere rossoblu è abile a respingere una conclusione rasoterra da parte di Lukaku salvando ancora i suoi. Pochi istanti più tardi Sanchez riceve un cross dalla destra di Darmian e colpisce di testa ma ancora una volta Cragno salva tutto con un intervento di piede.

L’Inter gioca, il Cagliari segna - Al 25’ Sanchez si volta in un fazzoletto e prova la conclusione di prima intenzione ma ancora Cragno si supera respingendo la sfera. La squadra di Antonio Conte è assoluta padrona del campo e alla mezzora Barella effettua un cross morbido dal lato destro dell’area per Lukaku che spinge però Cragno, c’è il fischio da parte di Pasqua. Al 36’ Darmian crossa verso il centro dell’area dove pesca Barella: il centrocampista prova una girata volante, andando vicino al gol dell’ex. Alla prima occasione i padroni di casa passano in vantaggio con Sottil che calcia in porta all’interno dell’area. Il pallone si impenna in seguito ad una respinta di De Vrij ma lo stesso attaccante ritorna sul pallone e calcia al volo mettendo alla spale di Handanovic. Il Cagliari, forte del vantaggio sfiora il raddoppio sul finire di tempo con Pavoletti che in spaccata nell’area piccola mette di poco sul fondo.

Cragno salva su Young - Nella ripresa Conte schiera subito Hakimi per uno spento Perisic. L’esterno ex Dortmund parte bene ricevendo sulla destra e servendo Lukaku al centro dell’area ma l’attaccante non riesce a deviare verso la porta di Cragno. Al quarto Skriniar si spinge in attacco e riceve un cross dalla sinistra di Darmian ma la sua conclusione, forse deviata da Carboni, termina sul fondo. I nerazzurri però lasciano troppo spazio per i contropiedi del Cagliari ma al settimo Joao Pedro non riesce a dare forza al suo tiro, blocca Handanovic. Al 58’ il neo entrato Young sgomma sulla sinistra e calcia in porta ma ancora una volta Cragno devia in corner con un grande intervento.

Uno-due Barella-D’Ambrosio, poi Lukaku - L’Inter spinge a testa bassa con Hakimi che riceve sulla destra; il suo cross basso viene raccolto da Sensi in area ma la sua botta di prima intenzione termina alta sopra la traversa. Alla mezzora ancora nerazzurri pericolosi con Sensi che rientra sul destro dal limite dell’area ma la sua conclusione termina sul fondo. Il pareggio nerazzurro arriva sugli sviluppi del corner quando Cragno allontana di pugno il cross con Barella che si coordina e calciando al volo trova il più classico dei gol dell’ex. A cinque dalla fine D’Ambrosio, appena entrato sul terreno di gioco, svetta di testa sul secondo palo in seguito ad un corner realizzando il gol del sorpasso. Nel finale Lukaku prova il colpo del ko ma Cragno ancora una volta respinge di piede mentre sul capovolgimento di fronte Lykogiannis effettua un cross basso per Cerri che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nel recupero, con il Cagliari sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, Lukaku parte in contropiede, supera Cragno e realizza la rete del definitivo 3-1.

