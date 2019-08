L'Inter scopre Lukaku, primi gol in nerazzurro. Conte lo vuole col Lecce

L’Inter scopre Romelu Lukaku. Il club nerazzurro ha organizzato nella giornata di ieri un test per l’attaccante belga, che non era arrivato in tempo per partecipare all’amichevole contro il Valencia. Ed è subito show per l’ex Manchester United. Lukaku, nella sgambata contro la Virtus Bergamo, è sceso in campo subito con la sua nuova maglia numero 9 e ha realizzato ben quattro reti: due di testa, un tap-in al volo sotto porta e un tiro di sinistro. Insomma, il neo acquisto del club meneghini ha subito messo in mostra tutto il suo repertorio. Gli altri gol, per la cronaca, sono stati messi a segno da Sebastiano Esposito, altro pupillo di Antonio Conte, e da Matias Vecino, entrambi autori di una doppietta.

Un bell’antipasto per i tifosi, che adesso aspettano di vedere in campo il loro nuovo beniamino in gare ufficiali. Ci vorrà ancora del tempo perché il belga raggiunga la condizione ottimale, vista anche la straripante fisicità. Ma tutti, Antonio Conte in primis, sperano che possa essere pronto già per l’esordio in campionato contro il Lecce.