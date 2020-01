L'Inter si cautela. Se salta Spinazzola pronto l'assalto a Victor Moses

© foto di Francesca Ceciarini

L'Inter non vuol farsi trovare impreparata nel caso in cui dovessero sorgere nuovi (e ad oggi imprevisti) contrattempi nella trattativa con la Roma per lo scambio Matteo Politano-Leonardo Spinazzola. Secondo Sky Sport nel caso in cui l'operazione per portare Spinazzola alla corte di Antonio Conte dovesse saltare i nerazzurri affonderebbero il colpo per Victor Moses, esterno del Fenerbahce in prestito dal Chelsea che Conte ha allenato e valorizzato nella sua esperienza a Londra.