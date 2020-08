L'Inter si inserisce per Fares ma la Lazio resta in vantaggio. Decisivo l'incontro Tare-SPAL

La Lazio deve fare in fretta per chiudere l'affare Fares, onde evitare il possibile ritorno dell'Inter sul giocatore. La trattativa tra i biancocelesti e la SPAL, infatti, va avanti già da diversi giorni ma la quadra non è stata ancora trovata. L’Inter - riporta la Gazzetta dello Sport - ha già avuto contatti con la Spal, ma sa che la Lazio può alzare l’offerta ed ora aspetta di capire come andrà l’incontro tra Tare e il club di Ferrara atteso per le prossime ore.