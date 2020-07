L'Inter sogna in grande anche per la fascia mancina: prima del lockdown, due summit con Alaba

Dopo aver acquistato Hakimi a titolo definitivo dal Real Madrid per la corsia destra, l'Inter sogna in grande anche per la fascia mancina e - riporta 'Sport Mediaset' - lavora per l'acquisto di un altro calciatore che ha militato in Bundesliga nell'ultima stagione: David Alaba.

Prima del lockdown, il laterale austriaco è stato a Milano ben due volte per incontrare la dirigenza nerazzurra insieme al padre che lo rappresenta e con il super procuratore Zahavi.

La sua valutazione è di 50 milioni di euro, ha un ingaggio molto elevato, ma il contratto col Bayern Monaco è in scadenza tra un anno e nella trattativa per abbassare l'esborso economico potrebbe rientrare Ivan Perisic. L'alternativa ad Alaba è Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea che piace anche alla Juventus.