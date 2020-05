L'Inter sogna la coppia Tonali-Vidal. Ma prima devono partire in 3: la lista in uscita

Due strade per un unico obiettivo: fare grande l’Inter. Una serve come scorciatoia per avvicinarsi in fretta alla vetta e dare al gruppo personalità e cultura della vittoria. L’altra è invece l’investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il Made in Italy. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e - soprattutto - a Sandro Tonali.

Servono le uscite - Sintetizzando, dunque, il titolo del prossimo mercato dell’Inter per la mediana potrebbe essere “il vecchio e il giovane”. Ma per riuscire ad arrivare sia a Vidal sia a Tonali, prima Marotta e Ausilio dovranno riuscire a piazzare almeno tre giocatori in uscita: Borja Valero, uno tra Vecino e Gagliardini (che Conte vorrebbe comunque tenere) e il rientrante Nainggolan. Il belga viene da una stagione molto positiva a Cagliari, dove si è rivalutato sotto tutti i profili. Le caratteristiche sono simili a quelle di Vidal perciò se non dovesse arrivare il cileno potrebbe pure avere qualche chance di restare.