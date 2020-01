© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter stravince contro il Cagliari, agli ottavi di Coppa Italia, raggiungendo i quarti grazie al 4-1. Nerazzurri che tornano quindi alla vittoria dopo lo stop interno contro l'Atalanta, grazie alla doppietta del solito Lukaku più le reti, sicuramente meno usuali, di Borja Valero e di Ranocchia. Per il Cagliari il gol della bandiera è firmata dall'uruguagio Oliva. L'Inter incontrerà la vincente tra Fiorentina e Atalanta (sfida in programma domani alle ore 15, al Franchi di Firenze). Applausi per Radja Nainggolan, tornato a San Siro dopo la cessione estiva.