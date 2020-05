L'Inter spinge per Vidal e la Juventus tenta il blitz per Tonali

vedi letture

La Juventus è pronta al blitz per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, sfruttando l'accelerata dell'Inter per Arturo Vidal. I bianconeri stanno pensando di superare i nerazzurri nella corsa al giovane classe 2000 sfruttando un'offerta cash e l'inserimento di una contropartita da scegliere tra i talenti bianconeri. Marotta a centrocampo effettuerà un solo colpo e se dovesse riuscire a chiudere per il cileno che ha chiesto Conte, lascerebbe campo libero alla Vecchia Signora per arrivare al giocatore di proprietà di Cellino. A riportarlo Tuttosport.