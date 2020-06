L'Inter sprinta per chiudere per Tonali: prestito con obbligo a 40 milioni con bonus

Repubblica.it fa il punto sul futuro di Sandro Tonali per il quale il Napoli ha già offerto 40 milioni di euro. No del giocatore che non gradisce anche un futuro nella Liga. C'è l'Inter, al momento, solo l'Inter perché la Juventus è defilata e con altri impegni: se andrà in porto, sarà per 30 milioni più 10 di bonus, affare in prestito con obbligo di riscatto. Per Tonali pronto un quadriennale tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione.